VIDEO - KAOLACK: Le DG de la Senelec offre 2500 manuels de Sciences à l'Académie

Pour permettre aux apprenants des lycées de Kaolack de se perfectionner en Sciences, le Directeur général de la Senelec a offert un important lot de matériel scolaire.

C'est 2500 manuels de Sciences,11 ordinateurs et imprimantes, et des fournitures scolaires que le président du mouvement KREM a mis sur la table en cette rentrée scolaire.

Pape Mademba Biteye qui était le parrain du concours "le petit génie" organisé par la zone 1/A de l'Odcav de Kaolack a profité de l'occasion pour appeler les parents à soutenir la scolarisation des filles.

Devant l'inspectrice d'académie de Kaolack qui a beaucoup salué les efforts du Dg de la Senelec pour l'école, plus de 60 participants dudit concours ont reçu d'importants lots du parrain.