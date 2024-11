KOLDA / Boubacar Konta : « il serait intéressant pour nous de bénéficier des fonds verts climats pour mieux lutter contre le changement climatique... » Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2024 à 00:19 | | 0 commentaire(s)|

Pour mieux lutter contre le changement climatique, Boubacar Konta, DG d’Ideal business center, souhaite la disponibilité des fonds verts climats. Dans cette lancée, Ideal Ranch se positionne déjà comme un centre d’incubation et de formation pour la lutte contre le changement climatique. C’est dans ce cadre que son président Boubacar Konta a organisé une rencontre inscrite dans le cadre de la semaine nationale de l’entrepreneuriat avec les acteurs du secteur et des partenaires techniques financiers, ce dimanche 24 novembre. C’est une occasion qu’il a saisie pour interpeler les COP à s’intéresser davantage à la base surtout dans les pays subsahariens. Dans la foulée, il précise qu’il faudrait alléger les procédures administratives pour l’obtention des fonds verts pour amorcer la transition écologique. Dans cette ferme intégrée, il se pratique l’élevage, la pisciculture, l’agriculture bio entre autres. À l’en croire, « il serait intéressant pour nous de bénéficier des fonds verts climats pour mieux lutter contre le changement climatique. Et notre ranch est un exemple de volonté à œuvrer dans ce sens. D’ailleurs, actuellement, nous avons des stagiaires jeunes envoyés par l’OIM, donc il est intéressant aujourd’hui pour nous de disposer de ces fonds pour continuer leur formation et protéger l’écosystème. C’est pourquoi, nous lançons un appel à tous les partenaires de développement pour nous accompagner dans cette dynamique… » El Hadj Mamadou Ndiaye, technicien supérieur agronome, d'indiquer : « Ideal Ranch est une ferme intégrée qui a une vocation de formation et d’incubation pour la jeunesse koldoise. C’est une ferme qui s’active aussi en technique d’agriculture bio en grande culture. » Boubacar Konta soutient qu’il compte promouvoir l’agro écologie, la créativité artisanale et l’écotourisme. En ce sens, cette journée est une prospection avec les partenaires pour développer les potentialités du secteur.

