KOLDA : L'appel de Modou Diagne Fada (SG Ldr/Yessal) à la classe politique locale.

En meeting ce week-end à Kolda, Modou Diagne Fada, SG Ldr/Yessal, a appelé à l’unité la coalition BBY de Kolda à l’unité pour battre l’opposition. En faisant cette déclaration, il a qualifié cette dernière « d’opposition de réseaux sociaux » qui « n’apporte rien de nouveau ».



C’est pourquoi, au cours de cet appel, il a touché du doigt la fameuse question de division entrevue par des guerres de positionnement dans leur coalition (BBY). Dans la foulée, il invite ses frères à l’unité pour éviter d’éventuelles « surprises » au lendemain du 23 janvier 2022.



Pour ce dernier, « je commencerai par lancer un appel à l’unité en direction de l’Apr, de la coalition BBY et de l’ensemble des forces vives de Kolda pour faire face à l’opposition. Nous pensons que cette opposition de parole, de discours, de réseaux sociaux n’est pas une force de contre-proposition mais plutôt une force de dénigrement. Celle-ci nous devons la battre à plate couture le 23 janvier 2022, car c’est l’ambition que nous avons. »



Sans faire dans la dentelle, il précise en ces termes : « il ne s’agira pas de la battre avec une majorité relative mais plutôt avec une majorité absolue. Et il faut que cette majorité soit écrasante et Kolda en a les potentialités, les forces et les ressources. Il ne vous reste qu’une seule chose « faire l’unité autour de la coalition BBY et du président Macky Sall ».



Revenant sur le choix des futurs candidats, il estime que « le moment venu, le président Macky Sall donnera son avis, rendra son arbitrage. Et bien entendu l’arbitrage de Macky Sall sera celui de Modou Diagne Fada, car nous sommes des alliés sûrs et loyaux et nous comptons le rester. Et Ldr/Yessal est une réalité au Fouladou. Pour l’implantation de notre parti, j’ai sillonné la région en rencontrant des hommes de valeur… », conclura-t-il.

