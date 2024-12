KOLDA /Politique: Les populations se prononcent sur la révocation de Barthélémy Dias... Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2024 à 22:19 | | 0 commentaire(s)|

Au lendemain de la révocation du maire de Dakar Barthélémy Dias, les fouladounabés dans leur diversité se sont prononcés sur ce cas. Ainsi, nous avons donné la parole à aux politiques, la société civile et les citoyens lambdas. Si les uns sont pour cette révocation d'autres s'en prennent violemment à la procédure utilisée pour démettre le maire de Dakar. Aujourd'hui, tous les commentaires sont orientés vers cette situation. Pour Amadou S, un jeune de la mouvance présidentielle " on se réjouit de cette décision de révocation du maire de Dakar après celle de la députation. D'ailleurs, on s'est basé sur des bases légales pour le démettre de ses fonctions. Maintenant, les gens peuvent apprécier comme ils veulent..." Plusieurs personnes interrogées sur ce fait soutiennent que la révocation de Barthélémy revêt plus un cachet politique et de règlement de compte que juridique. Dans cette dynamique, Ibrahima un commerçant la soixantaine avance " nous constatons que rien n'a changé depuis Diouf. D'ailleurs, à chaque fois on assiste à un règlement de compte entre le pouvoir et l'opposition par une instrumentalisation de la justice." Dans la foulée, il précise " Barthélémy Dias est victime d'un acharnement politique à l'image d'Idrissa Seck, Khalifa Sall, Ousmane Sonko pour leur ambition politique. C'est pourquoi, on déplore avec la dernière énergie toutes ces formes de violences. D'ailleurs, les je ne pensais pas qu'on allait vivre une situation pareille au Sénégal." Moustapha Sy de la société civile estime en ces termes " on doit dénoncer ces pratiques qui déshonore la démocratie. En ce sens, la société civile ne doit pas baisser les bras comme du temps de l'ère de Macky Sall. Aujourd'hui, personne ne parle, ne dénonce à part quelques uns. Et si cette situation perdure on file droit vers la dictature..." Les fouladounabés à travers leurs prise de paroles ne veulent plus revivre les évènements entre 2021 et 2024. Ainsi, à notre micro ils souhaitent ardemment la consolidation de la démocratie à travers la liberté d'expression.

