KOLDA : les populations du quartier Bouna Kane déplorent les violences...

Suite à la caravane de la liberté, les populations déplorent les violences dont elles ont été victimes cette après-midi du vendredi 26 mai. Pour ainsi dire, le quartier a été le théâtre des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre jusqu'au-delà de 22 heures beaucoup de concessions ont fait les frais de cette demie journée émaillée de jets de pierres, de gaz lacrymogènes et de pollution.



Dans ce méli-mélo, des projectiles ont atterri dans des concessions non concernées par cette manifestation. En ce sens, on nous a signalé qu'un nouveau né a failli trépasser avec l'inhalation du gaz toxique. C'est le pire qui a été évité car la mère a vite pris les devants, nous a confié un témoin.



Ce qu'il faut rappeler est que toute la commune de Kolda aujourd'hui est polluée par les lacrymogènes. Et cette situation pouvait être dangereuse pour les malades et les personnes ayant une santé fragile comme le diabète entre autres .

Nous y reviendrons

Source : https://www.dakaractu.com/KOLDA-les-populations-du...