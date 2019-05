KOUTAL : Le cri de cœur des populations privées d'eau en cette veille du ramadan

Les populations de Koutal et villages environnants ont soif. Un calvaire qu'elles dénoncent au micro de leral.net et qui est dû à une panne du forage qui alimente environs 25 villages. En cette veille du ramadan, Koutal lance un cri de cœur aux autorités pour résoudre cette situation "invivable".

