Kader Gadji : L'ascension d'un passionné devenu star

De son vrai nom Kader Gadji, il est acteur, né en 1991 à Dakar, entre les quartiers de la Médina et de Sacré-Cœur. Il est issu d'un métissage culturel fort : une mère maroco-algérienne et un père sénégalais. Ce mélange d'horizons a sans doute façonné l'homme qu'il est devenu.

Avant la célébrité, Kader était cuisinier de profession. Il a étudié la gastronomie pendant sept ans au Maroc. Rien ne laissait présager qu’il finirait devant la caméra. Mais le destin en a décidé autrement. Grâce à sa sœur, Marème Dial, actrice bien connue, il découvre l’univers du cinéma et s’y fait rapidement une place.



Kader Gadji est surtout connu pour son rôle marquant de Birame dans la série à succès "Maîtresse d’un homme marié" (2019-2021). Ce personnage lui a permis de conquérir le cœur du public, au Sénégal comme dans la diaspora. Il devient l’un des acteurs les plus suivis sur les réseaux sociaux.



Mais ce n’est pas sa première apparition à l’écran. Il avait déjà tourné dans la série "Seuy Bi 2.0", aux côtés de Marème, qui y incarnait Aïcha. On le retrouve ensuite dans "Mayouya" (2022), "Marabout Chéri" (2023), et plus récemment, dans "Cœur Brisé", où il a, une fois de plus, séduit les téléspectateurs.



Talentueux, naturel, charismatique, Kader Gadji est un acteur à suivre de très près. Entre passion et persévérance, il continue d’écrire son histoire dans le monde du cinéma sénégalais.



