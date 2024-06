Kader Ndiaye, pdt AFM-BTP : « Nous allons renforcer la formation des jeunes sur les nouveaux métiers du bâtiment » Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2024 à 23:40 | | 0 commentaire(s)|



Prenant la parole après son installation pour une durée de trois ans (2024-2027), le nouveau président rassure les membres de l’association sur la continuité.



« Nous promettons de poursuivre les chantiers enclenchés par mon prédécesseur. Nous allons renforcer la formation des jeunes dans les écoles parce que chaque jour, de nouveaux métiers sont créés. Depuis un moment on parle de bâtiments intelligents sans oublier la formation duale. Il y a aussi le phénomène de l’école entreprise », laisse entendre le président élu.

Cette association est composée des entreprises membres de deux syndicats patronaux du secteur BTP de la confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et du conseil national du patronat. Après un mandat de trois ans à la tête de l'association pour la formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics (AFM-BTP), le Dr Oumar Diokhané a été remplacé ce mardi à l'issue d'une assemblée générale par Kader Ndiaye.

