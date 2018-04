Kaffrine: 2 morts et 7 blessés dans un accident de la route

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Avril 2018 à 13:35 | | 0 commentaire(s)|

Deux personnes ont été tuées et sept autres blessées dans une collision entre deux véhicules survenue ce vendredi à hauteur du village de Nawel, dans le département de Mbirekelane (Kaffrine), appris l’APS de source sécuritaire.



Le drame s’est produit tôt ce matin sur la route nationale menant à Kaolack à partir de Kaffrine, précise la même source.



Elle indique qu’un camion qui venait de Kaolack, a heurté un véhicule Peugeot 404 qui transportait du poisson et quittait le marché de Kaffrine pour Mbirekelane.



Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de Kaffrine, souligne-t-elle, ajoutant que les blessés ont été évacués à l’hôpital de la même ville.



Sur ce même axe routier, le véhicule du maire de la commune de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, s’est renversé, jeudi, vers 19 heures, provoquant la mort du chauffeur.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook