Kaffrine : 3 nouveaux cas de dengue détectés, les femmes les plus touchées Trois nouveaux cas de fièvre de la dengue ont été détectés dans la région de Kaffrine, plus précisément au quartier Diameguène, selon la RFM. Ce qui porte à 8, le nombre de personnes détectées. Ces nouveaux cas ont été notés après de nouveaux tests opérés par la Direction de la prévention du ministère de la santé et l’Institut Pasteur. On dénombre 6 femmes parmi les victimes dont le plus âgé a 55 ans et le plus jeune, 11 ans. Toutes ces personnes sont déjà prises en charge, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2019 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos