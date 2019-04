Kaffrine: Des cas de lèpre de forme très contagieuse, détectés Des cas de lèpre, de forme très contagieuse, ont été recensés dans le district sanitaire de Kaffrine. C’est ce qu’a révélé le Dr Lala Fall, chef du service de léprologie du Centre hospitalier de l'Ordre de Malte à Fann. En effet, beaucoup parmi ces cas ne sont pas encore dépistés au niveau des structures de santé, a regretté le Dr Lala Fall sur les ondes de iradio, repris par seneweb.

Cependant, le Dr Lala Fall a rappelé que le Sénégal, qui a une prévalence nationale s'élevant à 0,3 pour 1000 habitants, se situe encore en dessous du seuil d'élimination de la maladie.



Ainsi, le chef du service de léprologie du Centre hospitalier et universitaire de Fann insiste sur l'importance d'accroître la sensibilisation sur les symptômes de la maladie et de renforcer la capacité des personnels sanitaires quant à la détection et à la prise en charge de cette maladie.

