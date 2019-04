Kaffrine : Le taux de prévalence du VIH/Sida passe de 5% à 9% en 2018 La région de Kaffrine a enregistré des contreperformances dans le secteur de la santé et de l'action sociale en 2018, a déploré, lundi, le médecin-chef de la région, docteur Mamadou Moustapha Diop. " Le paludisme est passé de 6 pour 1000 en 2017 à 12 pour 1000 en 2018. Le taux de prévalence du VIH/Sida est passé de 5% en 2017 à 9% en 2018. Dans dans le domaine sanitaire, la région de Kaffrine a connu des contreperformances pour l'année 2018", a déclaré le médecin-chef, faisant aussi remarquer une augmentation de l'hyper-tension artérielle. Docteur Diop s'exprimait en marge de la revue annuelle conjointe (RAC) dans le secteur de la santé et de l'action sociale.

