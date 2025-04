Kaffrine : Plusieurs concessions ravagées par un incendie dans le village de Mbane Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 09:05 | | 0 commentaire(s)|

Un violent incendie a ravagé, lundi, plus de dix concessions à Mbane, un village de la commune de Ndioum Ngainth, dans le département de Malem-Hodar (Kaffrine, centre), a appris l’APS de quelques témoins. Selon l’un d’eux, El Hadji Babacar Ngom, joint au téléphone, ”le feu a démarré vers 17 heures et a ravagé plus de 10 concessions et emporté des vivres, des dépôts de foin, entre autres dégâts. Il pense que le vent fort qui souffle depuis dimanche dans la région de Kaffrine serait à l’origine du sinistre. Des éléments de la 33ème compagnie d’incendie et de secours, alertés, se sont transportés sur les lieux pour éteindre le feu, avec le soutien de quelques habitants du village. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour tenter de connaître les véritables causes de l’incendie.



Source : https://senemedia.com/annonce-80042-kaffrine-plusi...

