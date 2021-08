Kaffrine : le ministre Abdoulaye Saydou Sow, a procédé, à la pose de la première pierre de la grande mosquée Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdoulaye Saydou Sow, a procédé, ce vendredi 13 août, à la cérémonie de la pose de la première pierre qui entre dans le cadre de la reconstruction de la grande mosquée de Kaffrine.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

Cet évènement a enregistré une forte présence des autorités administratives et religieuses de la région de Kaffrine ainsi que la population de la ville s’est déroulé en présence de cheikh Sidy Ahmed Sy ibn mame Abdoul Aziz Sy dabakh de Tivaouane.



L’édification de cette mosquée R+1 bâtie sur une surface de 750 m2, entre dans le cadre du Programme National de Modernisation des Villes religieuses (PNAMVR), piloté par la Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Architecture (DGUA).



Le ministre a par la suite effectué la remise des clefs des annexes de la mosquée (morgue, blocs toilettes-ablutions, daara, espace prière des femmes) déjà réalisées.



Abdoulaye S. Sow a salué le démarrage du projet et souligne qu'il participe à la modernisation de la capitale du Ndoucoumane après l’ouverture de l’hôpital régional et de l’université du Sine-Saloum, l’aménagement paysager de la ville, etc.



Erigée sur 2 niveaux, avec 640 m2 de surface pour les salles de prière, la mosquée est composée de quatre (4) minarets et de cinq (5) coupoles. D'un coût global de 259 774 000 FCFA, elle sera réalisée sur une durée de dix (10) mois.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos