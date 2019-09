Kaffrine: une case s’effondre sur une famille et fait six blessés

Six membres d’une famille dont des enfants ont été blessés dimanche dans l’effondrement d’une case à Taîba, villae situé dans la commune rural de Katiote (Kaffrine).



L’accident est survenu ce dimanche, suite à de fortes pluies enregistrées dans la zone, selon la RFM.

