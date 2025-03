Kafountine: Trois pêcheurs portés disparus, après le chavirement d'une pirogue

Une tragédie s’est produite au large de Kafountine, jeudi, dans le département de Bignona, lorsqu’une pirogue transportant six pêcheurs a chaviré, après avoir été prise dans un violent coup de vent et des vagues puissantes. L’incident s’est produit vers 12h 30, alors que l’embarcation avait quitté la côte environ une heure plus tôt, pour une partie de pêche en haute mer.



Selon les informations de "Libération", c’est aux environs de midi et demi que la pirogue a été submergée par les éléments. Trois pêcheurs ont été secourus, mais malheureusement, les trois autres restent portés disparus. Les autorités locales ont immédiatement lancé des recherches pour tenter de retrouver les disparus, mais à ce jour, aucun corps n’a été retrouvé, lit-on dans "Rts.sn".



Ce drame intervient quelques jours après un autre incident tragique à Kafountine : une collision entre deux pirogues a coûté la vie à deux pêcheurs originaires de Gambie. Les autorités continuent de suivre de près ces événements malheureux, alors que la communauté locale se remet encore de ces pertes en mer.