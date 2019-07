Kafountine: une femme mariée s’immole par le feu Une femme du nom de Mama Niang, mère d’un enfant, s’est immolée par le feu dans la nuit du mercredi à jeudi, dans le village de Diana, dans la commune de Kafountine. Selon la RFM qui donne l’information, la dame gardait depuis longtemps de l’essence dans sa chambre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2019 à 09:32 | | 0 commentaire(s)|

Mama Niang a alerté le voisinage par des cris stridents après s’être aspergée d’essence et mis le feu sur elle-même. Elle s’est ensuite jetée dans un puits, avant d’être secourue et transférée à l’hôpital régional de Ziguinchor.



Toutefois, elle devrait être transférée dans un autre établissement hospitalier en raison de la gravité de ses blessures. L’on ne sait pour l’heure, les raisons de ce geste désespéré. La gendarmerie de Diouloulou a toutefois ouvert une enquête sur l’affaire.

