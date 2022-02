Kalidou Fadiga : "On se respecte, Aliou Cissé et moi" « De la joie et beaucoup de fierté. Quand le match s’est terminé, j’ai été l’un des premiers à descendre sur le terrain et à m’entretenir avec Aliou Cissé. Nous nous sommes enlacés. Quoi qu’il puisse se passer, on s’aime et on se respecte énormément ».

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Février 2022 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

"C’est une fierté de voir le Sénégal sur le toit de l’Afrique. Je félicite Aliou Cissé, le Président Augustin Senghor mais aussi toutes les personnes qui ont participé à cette œuvre, surtout les joueurs. Le peuple sénégalais aussi mérite des félicitations. C’est la première fois que je pleure pour un match de football.



Nous avons essayé en 2002, malheureusement, nous n’avions pas réussi et nos petits frères nous ont rendu si fiers en décrochant la coupe. Ce matin (Ndlr dimanche), j’échangeais des textos avec Sadio Mané et il m’avait rassuré en me disant que je serai fier d’eux, il a tenu parole. »













Emedia

Par Fara Michel Dièye