Kalidou Koulibaly, capitaine des "Lions": «Il faut que cette dynamique de succès continue»

« Le Sénégal va très bien et j’espère que ça ira comme ça le plus longtemps possible, il faut que cette dynamique de succès continue », a réagi d’emblée le capitaine des "Lions", Kalidou Koulibaly.



Ainsi, il est revenu sur son penalty raté. « C’est vrai que j’ai raté mon tir. Certains peuvent louper des penaltys. Mais, à la fin on veut le bien de l’équipe, on veut le bien de notre Patrie.



Aujourd’hui, on va à la Coupe du monde et tout le monde est heureux et moi, le premier. Donc, on ne peut être que très content. »