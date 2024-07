Kamb Extension : Le collectif des jeunes cadres s'inquiète de la montée des agressions sur…

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2024 à 21:42 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif des jeunes cadres de Kamb Extension, s'inquiète de la montée des agressions sur le tronçon situé entre la forêt de Mbao, Keur Mbaye Fall et Keur Massar. Cette partie est devenue une zone de prédilection pour les faiseurs de troubles. Outre cela, d'autres problèmes préoccupent les habitants, comme le manque de réseau d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales, l'absence d'un plateau médical relevé, etc... Les autorités sont interpellées pour apporter des solutions immédiates et pérennes.