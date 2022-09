Kanye West, qui dirige une école privée, dit qu’il n’a jamais lu un livre

Le rappeur Kanye West a déclaré qu’il n’avait jamais lu de livre et préférait parler à la place.



Dans une interview avec la chaîne Youtube « Alo Yoga », West a déclaré au cofondateur d’Alo, Danny Harris, qu’il était un plus grand fan d’une « bonne conversation ».



« En fait, je n’ai lu aucun livre », a déclaré West.



« Lire, c’est comme manger des choux de Bruxelles pour moi », a ajouté West. « Et parler, c’est comme recevoir les raviolis au maïs de Giorgio Baldi. »



West faisait référence à un célèbre plat de pâtes servi dans un restaurant de Santa Monica, Giorgi Baldi, où lui et son ancienne partenaire Kim Kardashian sont allés une fois.



Pendant le podcast, West a déclaré qu’il ne lisait que la première et la dernière phrases de longs messages texte. Il a également exprimé sa frustration face à l’attente selon laquelle il doit parler un anglais correct pour être respecté.



Il a comparé le fait d’avoir son discours corrigé à être arrêté et avoir à faire un « test d’alcoolémie ».



West a également parlé de Donda Academy, l’école privée qu’il a fondée et nommée d’après sa défunte mère.



Selon son site web, l’école scolarise les élèves de la maternelle à la douzième année et enseigne les arts du langage, les mathématiques et les sciences, ainsi que des cours d’enrichissement tels que « langue du monde, arts visuels, cinéma, chorale et parkour ».



Dans l’interview du podcast, West a déclaré que les « programmes scolaires standards » doivent être équilibrés avec d’autres formes d’apprentissage.



ARGENTAIRE