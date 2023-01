Kaolack : La Croix-Rouge engage une opération de ramassage des déchets plastiques

La Croix-Rouge sénégalaise a procédé, ce samedi 14 janvier, au lancement d’une campagne de ramassage des déchets plastiques dans la ville de Kaolack, à travers l’implémentation d’un plan d’action innovante de promotion de l’environnement. Ce plan d’action financé par Woodside Energy, selon un communiqué de la Croix-Rouge sénégalaise, vise à « promouvoir un meilleur cadre […]

La Croix-Rouge sénégalaise a procédé, ce samedi 14 janvier, au lancement d’une campagne de ramassage des déchets plastiques dans la ville de Kaolack, à travers l’implémentation d’un plan d’action innovante de promotion de l’environnement.

Ce plan d’action financé par Woodside Energy, selon un communiqué de la Croix-Rouge sénégalaise, vise à « promouvoir un meilleur cadre de vie pour l’épanouissement des populations, par la mise en œuvre des actions d’élimination des déchets plastiques, de sensibilisation des communautés sur les risques liés à la dégradation de l’environnement, de mitigation ou de réduction des risques environnementaux ».

Abdou Khadre Thioune, chef du département des opérations de la Croix-Rouge sénégalaise souligne qu’il s’inscrit dans le cadre du plan de contingence multirisque de la Croix-Rouge sénégalaise qui s’engage dans la promotion de l’hygiène, d’un environnement sain, d’un meilleur cadre de vie aux côtés des pouvoirs publics, des acteurs communautaires. Il répond aussi à l’intention de Woodside Energy de promouvoir « une politique de responsabilité sociétale d’entreprise au profit des communautés vulnérables », selon Mbagnick Ndiaye, président du comité départemental de la Croix-Rouge de Kaolack.

Les activités de ramassage des déchets plastiques et de sensibilisation des populations, mobilisent 300 volontaires de la Croix-Rouge et des équipes de l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets solides (Ucg) de la ville de Kaolack.

Leur engagement communautaire, note le document, contribue à débarrasser la ville de Kaolack des déchets plastiques nuisibles à la santé, à un environnement sain et à un meilleur cadre vie. Il nécessite la mise en place de mécanismes communautaires de prévention, de réponse accrue et de promotion de l’hygiène…

