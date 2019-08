Kaolack : 300 kg de chanvre indien saisis par la Douane

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

La Subdivision de Kaolack (Siège) a réussi un gros coup de filet, ce jeudi 01 août 2019 aux environs de 22heures 30 minute, en mettant la main sur 300 kilogrammes d’une valeur est estimée à 24 millions de FCFA. La drogue conditionnée dans six sacs, a été prise sur une charrette, tirée par un cheval.



C’est à la suite de l’exploitation d’un renseignement de sources sûres que les hommes du Commandant Mame Assane Cissé, le Sous-lieutenant Mounirou Ndiaye et le préposé Mohamet NDAO se sont rendus sur les lieux entre les localités de Daga Secco et Touba Saloum (Département de Nioro) pour mettre la main sur cette importante quantité de drogue.

Les trafiquants ont réussi à prendre la fuite malgré l’intervention rapide des agents. Cette prise porte à 1200 Kg de chanvre indien saisis par la Subdivision des Douanes de Kaolack d’avril à maintenant.

Ainsi, la Douane sénégalaise, inscrite dans une dynamique efficace de lutte contre le trafic de drogue, reste déterminée à combattre ce fléau préjudiciable à la santé des Sénégalais, des jeunes surtout.





