Kaolack : 64 élèves du Nouveau Lycée exclus du Bac pour détention de téléphones portables Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2024 à 17:39

Baccalauréat 2024 Nouveau Lycée de Kaolack/ Candidats/ Téléphones portables Le Baccalauréat 2024 a mal commencé pour certains candidats. À Kaolack (centre), le président du jury 1506 du nouveau Lycée a exclu et ajourné 64 candidats ce mardi matin, après avoir trouvé des téléphones portables dans leurs sacs. Le président du jury a expliqué qu’il avait respecté le règlement, qui interdit formellement la présence de téléphones portables même dans les centres d’examens. Il a précisé que sur les convocations, il est mentionné que la simple présence d’un téléphone portable dans le sac d’un candidat entraîne une sanction. Avant le début des épreuves ce mardi 2 juillet, les autorités avaient rappelé cette nouvelle mesure et demandé aux parents de s’assurer que les téléphones portables restent à la maison, afin d’éviter les tricheries.



