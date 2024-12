Kaolack / Campagne de commercialisation de l'arachide: Le kilo vendu entre 250 et 290 FCfa, dans des villages et marchés hebdomadaires, le départ des Chinois regretté Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2024 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

La campagne de commercialisation qui a démarré ce jeudi 5 décembre dans le Saloum n’augure rien de bon. En effet, le prix du kilogramme d’arachide fixé à 305 FCFA par le gouvernement n’est pas respecté dans plusieurs localités. Le prix du kilogramme d’arachide a varié lors de cette première journée entre 250 dans certains villages et 290 FCFA dans la plupart des marchés hebdomadaires de ce jeudi. Ces paysans déplorent le manque de suivi notoire de l’Etat et regrettent par la même occasion le départ des Chinois. Selon notre source, certains ont préféré vendre à vil prix pour régler des situations pressantes (baptême, mariage, factures d’ordonnance, ravitaillement ect…).

