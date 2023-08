Kaolack: Deux jeunes interpellés par la police pour actes de vandalisme 

Les éléments du Commissariat central de Kaolack ont mis la main dans la nuit du 1er au 02 août, vers 02 h du matin, sur deux jeunes. Ils font partie d’un un groupe de jeunes a tenté de barrer le corridor à hauteur de Pie 12. Il ont réussi a attaquer 03 véhicules en cassant […]

Les éléments du Commissariat central de Kaolack ont mis la main dans la nuit du 1er au 02 août, vers 02 h du matin, sur deux jeunes. Ils font partie d’un un groupe de jeunes a tenté de barrer le corridor à hauteur de Pie 12. Il ont réussi a attaquer 03 véhicules en cassant leur pare brise et avaient tenté d’y mettre le feu. L’intervention des limiers a permis d’en interpeller 2 alors que le 3ème a pris la fuite a bord d’une moto, d’après une source sécuritaire. Celle-ci de relever que les mis en cause sont Abdoulaye Guèye, gérant de multiservice, et Oumar Diop, menuisier domicilié à Médina Mbaba.

Les investigations se poursuivent pour interpeller la troisième personne, répondant au nom de Abo Thima.

Lors de leur interpellation, un bidon contenant 10 litre d’essence a été trouvé sur le nommé Abdouaye Guèye, selon toujours la police de Kaolack.

