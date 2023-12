Kaolack : El hadji Ass Nar Niasse nommé Conseiller Spécial du Maire Serigne Mboup chargé des médiations Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2023 à 15:55 | | 0 commentaire(s)| Pour un Conseiller Spécial en charge des médiations, le Maire de Kaolack Serigne Mboup, a porté sur choix sur El hadji Ass Nar Niasse. Une confiance bien méritée car selon les témoignages, c’est un guide religieux, un homme très discret, loin de la médiatisation qui n’a jamais attendu des moments de détresse des populations pour agir afin de leur ramener la sérénité. Mais en visite de courtoisie et de sollicitation de prières pour sa campagne présidentielle, le Maire Serigne Mboup, candidat déclaré a reçu en retour des témoignages émouvants de El hadji Ass Nar Niasse.

En visite de courtoisie et de sollicitation de prières pour sa campagne présidentielle, le Maire Serigne Mboup, candidat déclaré a été reçu à Médina Baye par El hadji Ass Nar Niasse, un homme qu’il a nommé Conseiller Spécial du Maire de Kaolack en charge des médiations.



La visite qui a eu lieu dimanche dernier, a vu la en présence d’illustres personnalités, dont les guides religieux Cheikh Ibrahima Ahmad Niasse et Ibrahima Mouhamed Zaynab Niasse. Ce fut une opportunité saisie par El hadji Ass Nar Niasse, pour en retour porter des témoignages émouvants sur Serigne Mboup.



Car selon ses assurances, sur le volet social l’homme d’affaire devenu maire et qui vise les rênes du pouvoir présidentiel, a toujours marqué de ses empreintes la vie de ses compatriotes en difficulté. D’où ses ferventes prières pour son plein succès. Extraits…



