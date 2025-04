Kaolack : Le CEM Moustapha Ndiaye en état de délabrement très avancé, les parents d’élèves tirent la sonnette d’alarme Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Avril 2025 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

Construit en 1958, le Collège d’enseignement moyen (CEM) Moustapha Ndiaye de la commune de Kaolack est dans un état de délabrement très avancé. En effet, l'établissement présente un décor peu reluisant avec des bâtiments qui menacent ruines, la présence massive d'herbes sauvages dans l'enceinte de l'école, des reptiles en divagation, entre autres. Aujourd'hui, cela constitue un danger permanent pour plus de 500 élèves qui fréquentent ce CEM. Selon Demba Diaw, le président de l’Association des parents d’élèves du CEM Moustapha Ndiaye, « les salles de classe sont en ruines [...]. Les bâtiments sont dans un piteux état. Vous avez vu l’école, il y a beaucoup d’herbes, on dirait un champ de riz, une rizière. Il y a toutes sortes de reptiles. En effet, il y a un danger total qui guette les potaches. À tout moment, les reptiles peuvent entrer dans les salles de classe et causer des dégâts », a-t-il déploré. Face à cette situation, l’association des parents d’élèves du CEM invite les autorités à réagir le plus rapidement possible. "L’État nous avait promis qu’il allait réhabiliter l’école, mais jusqu’à présent rien n'a été fait. Nous voulons une nouvelle école. Il faut que les autorités rasent totalement cet établissement parce que si on le réfectionne, il y aura toujours des difficultés », a-t-il conclu.











