Kaolack: Les femmes catholiques rendent hommage au maire Mariama Sarr Après les amazones, c'est au tour des femmes catholiques de la capitale du Saloum, de célébrer le maire de Kaolack. Mariama Sarr, pour son appropriation de la décision du Président Macky Sall de faire de l'année 2019, une année sociale. L'édile a encore reçu les hommages, et pas les moindres, d'une forte structure socio-religieuse; la communauté des femmes catholiques de Kaolack.

Ainsi le sargal de Mariama Sarr a été pour les militantes et femmes catholiques de rendre hommage à madame le maire pour service rendu à la communauté chrétienne de Kaolack en général, et particulièrement, aux femmes. Elles ont aussi saisi de l’occasion pour réitérer leur engagement à réélire le Maire Mariama Sarr lors des prochaines élections locales.



Pour Félicité Dione, présidente des femmes catholiques, "Mme le Maire n’a jamais raté une seule occasion pour remplir avec brio, ce contrat social qui la lie avec la communauté surtout avec celle chrétienne. Et cela, depuis son élection à la tête de la municipalité. Elle ne cesse d’appuyer les communautés de base comme en atteste les dons en nature ou en espèces à chaque occasion de fête religieuse sans oublier l’assistance aux organisations féminines et aux Asc en matière de financements et de formations".



La communauté des femmes catholiques du Saloum, à travers leur présidente, invite à la fois ses sœurs à faire de la réélection du maire Mariama Sarr, une priorité, avant de conclure par des prières formulées pour que ce vœu soit exaucé par le seigneur.



Le Dr Mamadou Saliou Diallo adjoint au maire, à la tête d’une forte délégation venue représenter le Maire, n’a pas manqué de revenir sur les réalisations de Mme Mariama Sarr et les orientations sociales de l'équipe municipale. Il a aussi magnifié ce long compagnonnage entre Mariama Sarr et la communauté chrétienne, qui lui a toujours apporté soutien et réconfort moral à chaque fois que de besoin.



En concluant, M. Diallo a transmis les remerciements du maire et ministre de la Fonction Publique, après avoir reçu de nombreux cadeaux offerts à son honneur par la communauté des femmes Catholiques de Kaolack.













Kaolack: Abdoulaye Diallo (Correspondant)



