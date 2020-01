Kaolack: Nouvelle attaque d’un centre de collecte d’arachide chinois, 20 millions emportés Une nouvelle attaque d’un point de collecte d’arachide a eu lieu hier nuit, vers 2h du matin dans le village de Sanguine, dans la commune de Nioro, à Kaolack. Une vingtaine de personne lourdement armées ont attaqué le local et ont défoncé le bureau du directeur du poste de collecte, Pape Dieng qui s’est prononcé sur la RFM, où ils ont emporté plus de 2 millions. Ils ont ensuite défoncé le bureau des propriétaires chinois, où ils ont pris une somme estimée à 18 millions de francs. Une attaque qui fait suite à un premier braquage perpétré, il y a moins d’une semaine dans un autre point de collecte d’arachide, toujours à Kaolack.

