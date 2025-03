Kaolack : Privées d’eau depuis 6 mois, les populations de Thioffack et Darou de Rahmaty dans la rue Rédigé par leral.net le Lundi 31 Mars 2025 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Thioffack et Darou Rahmaty dans la commune de Kaolack, sont sorties massivement dans la rue, pour exprimer leur colère face à la pénurie d'eau qui sévit dans ces deux localités depuis 6 mois. Munies de bidons et de bassines d’eau vides, elles ont crié leur ras-le-bol. «Depuis le Gamou (de Médina Baye), l’approvisionnement en eau est instable. Nous sommes obligés de nous lever à 3 heures du matin pour avoir de l’eau, alors que la quantité n'est même pas suffisante. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, parce que nous sommes vraiment fatigués », a déploré Daba Niang. Les populations imputent la responsabilité à la Sen’Eau. « Nous avons d’énormes difficultés pour cuisiner ou nous laver. Nous n’avons pas de l’eau en quantité alors que la Sen’Eau nous amène des factures très salées. C’est inadmissible! Nous interpellons les autorités compétentes », a ajouté Bassirou Niang. Face à cette situation, les populations de Thioffack et Darou Rahmaty lancent un SOS aux autorités centrales...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Kaolack-Privees-d-eau-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager