Kaolack: "Rahma" et les Maires du département déposent leurs parrainages et appellent à l'unité Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Novembre 2023 à 20:28 La région de Kaolack s'illustre bien dans les opérations de parrainage au profit du candidat de BBY. Ce mardi, le Coordonnateur départemental de la Coalition présidentielle à Kaolack, Mohamed Ndiaye "Rahma", en compagnie des Maires, des responsables de partis alliés, a déposé, à lui seul, un lot de 51.780 parrains pour la Commune auprès du Délégué régional Moustapha Niass. Les différents Maires de Commune ont, eux aussi, déposé leurs parrainages (54.220). Après la cérémonie, "Rahma" a lancé un vibrant appel à l'unité pour une large victoire au premier tour du candidat Amadou Bâ. Il invite tous à ranger au tiroir de l'oubli les querelles intestines et d'oeuvrer ensemble pour relever les défis qui les attendent.





