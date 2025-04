Kaolack : Serigne Mboup gagne son procès en appel contre l?ADIK

La Cour d’appel de Kaolack a rendu son verdict dans l’affaire opposant le maire Serigne Mboup à l’Alliance pour la Défense des Intérêts de Kaolack (ADIK). L’édile était accusé par cette dernière de vol en réunion lors de la dotation en denrées à Médina Baye pour le Maouloud 2023. Le Tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack a rejeté ces accusations, les qualifiant de « fallacieuses, sans fondement et dépourvues de preuves tangibles ».



Ce jugement représente une victoire pour l’équipe municipale et ses avocats, qui avaient contre-attaqué en déposant une requête pour dénonciation calomnieuse contre les accusateurs. Comme attendu, ce verdict ne satisfait pas la partie civile, qui a annoncé son intention de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême.



Pour rappel, cette affaire trouve son origine dans une opération de décaissement de 50 millions FCFA impliquant le maire de Kaolack et des associations sportives et culturelles (ASC) de l’ODCAV de Kaolack. Par la suite, des habitants ont créé l’Alliance pour la Défense des Intérêts de Kaolack (ADIK) et porté plainte contre Serigne Mboup pour détournement de deniers publics.

