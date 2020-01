Kaolack : marche de colère des talibés niassène après le meurtre de Mohammed Cissé Des talibés Niassène ont marché, hier, à Médina Baye, hier, après la prière du vendredi, pour manifesté leur colère après l’agression qui a coûté la vie au jeune Mohammed Cissé dans la nuit du mardi à mercredi. Dénonçant une agression barbare ils ont réclamé justice et plus de sécurité à Médina et à Kaolack.

