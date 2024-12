Kaolack : sept camions chargés de graines d?arachide saisis pour ??man?uvres frauduleuses?? Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 15:58 | | 0 commentaire(s)|

Le service régional du commerce de Kaolack (centre) a saisi sept camions transportant des graines d’arachide pour ‘’manœuvres frauduleuses’’ et non-respect du prix plancher fixé par le gouvernement, a appris l’APS de son chef, le commissaire aux enquêtes économiques Adama Mouhamed Mbaye. ‘’Au total, sept camions, dont deux au niveau de l’usine de la SONACOS [Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal] de Lyndiane, quatre à Guinguinéo et un sur les axes routiers, ont été saisis pour manœuvres frauduleuses et mauvaise qualité de graines’’, a-t-il notamment déclaré. Il a également signalé que 46 bascules ont également été saisies dans le cadre d’activités de transaction illicite. Il a annoncé des sanctions judiciaires contre les contrevenants et a exhorté les agriculteurs et les opérateurs à collaborer avec les services compétents de l’Etat. Il a informé que des opérations de contrôle ont été initiées sur l’étendue du territoire régional, en collaboration avec les autorités administratives, notamment le gouverneur, les préfets, les sous-préfets et les forces de défense et de sécurité. Il s’agit de contrôler le ‘’respect strict’’ du prix plancher du kilogramme d’arachide, fixé à 305 francs CFA. ‘’Cela nous a permis, à ce jour, de décerner dix convocations à Porokhane, deux à Nioro du Rip, autant à Ndramé Escale, cinq à Kaolack et vingt-et-une dans le département de Guinguinéo’’, a précisé Adama Mouhamed Mbaye. Il parle de ‘’résultats probants’’ obtenus dans la traque des opérateurs véreux. Cette traque contre les contrevenants va se poursuivre, a-t-il promis. Il a appelé les populations, particulièrement les producteurs, à collaborer avec ses services pour leur permettre de débusquer les fraudeurs.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77607-kaolack-sept-c...

