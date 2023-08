Karaté: Le Centre d'entraînement et de perfectionnement de Karaté inauguré, ce vendredi Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 21:25 | | 0 commentaire(s)| Le Centre d'Entraînement et de Perfectionnement de Karaté a été inauguré ce vendredi. C'est un espace construit par l'État du Japon au Sénégal. Il s’agit d’un bijou attendu depuis longtemps par les karatékas. Le président de la Fédération sénégalaise de Karaté et disciplines associées affirme que cela va contribuer à hisser haut le pays, notamment en cette période de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026.



