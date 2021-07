Karim Krum Xax: "Macky Sall n'a pas vu les morceaux rouges, mais il a vu pire"

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021

Abdou Karim Guèye alias Krum Xax estime que Macky Sall est en train de jouer à un jeu dangereux. "Le fait de vouloir fermer la bouche de tout le monde, alors que quand la personne est privée de parole va chercher une alternative. C'est pourquoi quand il disait qu'il ne voyait pas les morceaux rouges, il a vu par force les pneus brûlés et tous les dégâts causés dans le pays". A l'en croire, rien ne va au Sénégal et qu'on mette dans de bonnes conditions les détenus, et même les gardes pénitentiaires qui vivent un calvaire plus grand que certains détenus.