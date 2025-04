Karim Wade: "Lorsqu’un pays est au bord du précipice, la seule réaction possible est celle du sursaut collectif"

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Avril 2025 à 11:19

"Chères Sénégalaises, chers Sénégalais,

En cette fin du mois béni de Ramadan, qui a coïncidé comme l’année dernière avec le carême pour nos compatriotes chrétiens, je voudrais adresser à chacun et chacune de vous, mes vœux les plus sincères de paix, de santé et de prospérité. Que cette Korité soit pour vous et vos proches, un moment de spiritualité, de fraternité et d’espoir renouvelé.



Le jeûne, qu’il soit musulman ou chrétien, nous enseigne la patience, l’humilité, la solidarité et le dépassement de soi. Il nous appelle à puiser en nous la force nécessaire pour affronter les épreuves, mais aussi à tendre la main à celles et ceux qui souffrent. Aujourd’hui, ces valeurs prennent tout leur sens, tant les défis auxquels notre pays est confronté sont nombreux et graves.



Les nouvelles Autorités ont trouvé une situation économique catastrophique. Elles l’ont reconnu. Ce constat ne suffit plus. Le peuple sénégalais attend des solutions concrètes, rapides et durables.



Nos concitoyens et nos entreprises vivent une pression fiscale insoutenable et une précarité croissante. Il est temps de s’attaquer à la racine des problèmes, avec courage et responsabilité.



Dans un contexte aussi difficile, l’unité nationale n’est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Les querelles politiciennes, les divisions, les invectives doivent cesser. Lorsqu’un pays est au bord du précipice, la seule réaction possible est celle du sursaut collectif.



En cette Korité, je renouvelle ma solidarité à chaque Sénégalais, à chaque famille, à nos femmes si résilientes, à notre jeunesse si courageuse.



A tous ceux qui se battent chaque jour pour survivre avec dignité.



Qu’Allah accepte notre jeûne, exauce nos prières et guide notre pays sur le chemin de la paix, de l’unité et du progrès.



Bonne fête de Korité à toutes et à tous !



Deweneti.



Vive le Sénégal !

Vive l’Afrique !"



