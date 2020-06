Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Karim Wade: un philanthrope au service de ses compatriotes Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juin 2020 à 19:44 | | 0 commentaire(s)| Le patriotisme, le pragmatisme, le dynamisme et l’efficacité sont autant de qualités qui ne se théorisent pas, mais qui se vérifient sur des actes posés par un citoyen. En effet, s’alignant à l’élan de solidarité nationale, Karim Meissa Wade, stratège et visionnaire de démarche indique une des voies de la solution à la gestion de la pandémie en attribuant 5000 kits de dépistage rapide à l’Etat du Sénégal. Une contribution qui s’évalue selon les experts qui se fient au prix affiché par l’institut pasteur de Dakar à 250 millions de FCFA, soit 50.000 FCFA l’unité.



Au moment où les prélèvements de Dakar font 4 heures de temps et ceux des autres régions de 24 heures à 48 heures à cause du transport, les tests rapides affichent leurs résultats en 10 minutes. C’est comme pour inviter les autorités à la recette gagnante de la Corée du Sud, qui est un dépistage massif. Ce patriote modèle rejoint l’esprit de Jean-Baptiste-René Robinet dans le dictionnaire universel des sciences morales « Jamais l’amour de la patrie ne s’éteint dans le cœur d’un véritable citoyen ». Exilé de son pays, mais il ne cesse de consacrer toute son énergie au redécollage du Sénégal dans le concert des grandes nations après la Covid 19. Et c’est là où il faut comprendre la pensée de Jules-Paul Tardivel « Le vrai patriote s’inquiète, non du poste qu’il doit occuper dans la patrie, mais du rang que la patrie doit atteindre parmi les nations ».



C’est pourquoi nous saluons à sa juste valeur cet acte remarquable de haute facture posé dans un désintéressement total. Si bien évidemment au lieu du bavardage inutile, tous les leaders politiques rejoignent le terrain du concret à l’image de Karim Wade, le Sénégal maitriserait sans doute cette situation de crise qui continue de faire ses scandales.



Nous retenons aussi de ce geste que ce leader emblématique n’agit pas dans l’émotionnel en tant que homme d’Etat, mais active toute sa réflexion devant chaque situation pour apporter une réponse rationnellement adéquate aux attentes des populations.

La compétence arbitre les acteurs de n’importe quel paysage que ce soit. Et l’expérience fait la différence sur le terrain. Connaissant l’envergure philanthrope de l’homme, il était prémonitoire qu’il réagirait pratique et nécessaire pour soulager ses compatriotes. C’est pourquoi le peuple sénégalais doit tirer toute la déduction sur la dimension de ce concitoyen qu’on ne peut reprocher que le tort d’être amoureux de son pays.



Aminata Sakho



Présidente du Mouvement Karim Président



Adjointe de Karim Wade au Secrétariat national du Pds/Conseillère du Président Wade



