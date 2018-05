Karina : "Traînée ou une salope, je suis amoureuse du mari de ma soeur"

Je sais que certaines vont me prendre pour une traînée ou une salope après avoir lu cette confidence. Je sais que je peux passer pour traître après lecture.

Mais, je mesure bien mes propos et je suis vraiment perdue et c’est la principale raison pour laquelle, je m’ouvre à vous pour recevoir de l’aide et du soutien pour enfin trouver une solution à mon problème, qui commence à me faire perdre la tête. Pour être sincère, je n’avais rien vu venir quant à la situation que je traverse en ce moment, je ne l’ai pas cherchée et je ne l’ai pas encouragée. Hélas !



Je suis une jeune fille de 22 ans. Je vis à l’étranger avec ma grande sœur.

C’est elle qui a tout fait pour que je vienne la rejoindre et vivre à ses côtés. Elle s’occupe très bien de moi, mes études, mes courses, mes habits, mon argent de poche et tout ce qui peut me faire plaisir. Elle vit avec son mari. Ce qui fait qu’on habite tous ensemble à trois dans la même maison. Il se trouve que son mari et moi avons fini par tomber amoureux. Oui, je suis devenue amoureuse de mon beau-frère, du mari de ma propre sœur.



Jusqu’à maintenant, je n’arrive toujours pas à expliquer comment cela est arrivé. Il est si charmant, tendre, attentionné avec ma sœur et moi en voyant ce beau couple, je crois que c’est tout ce qui m’a rendu amoureuse. Je pense avoir eu envie de me substituer à ma sœur pour profiter et vivre cette tendresse, cet amour et cette attention. Certaines filles qui me liront, pourraient comprendre ce sentiment. Mais voilà, que je n’ai pas réussi à me contrôler. J’ai fini par lui avouer cela et lui aussi m’a fait comprendre qu’il ressentait la même chose pour moi, mais qu’il ne voulait pas faire du mal à ma sœur, car c’est une superbe femme.



On a flirté à plusieurs reprises.

Quand ma sœur s’absente, on se comporte lui et moi comme un vrai couple. Il me fait l*mour comme personne ne me l’a jamais fait. Lui aussi dit qu’il ressent avec moi des sensations extraordinaires. Nous sommes devenus très très amoureux l’un et l’autre. Voilà ! On s’est tous les deux enfoncés.