Kédougou : 58 individus arrêtés pour exploitation d’or illégale, équipements saisis

Sénégal Atlanticactu/ Kedougou/ Saliou Ndong Une vaste opération de démantèlement a été conduite sur un site clandestin d’orpaillage à Kédougou. Selon un communiqué de la Direction des relations publiques des armées sénégalaises (Dirpa), cette action a abouti à l’arrestation de 58 individus, parmi lesquels 23 ont été placés en garde à vue pour exploitation illégale d’or. Parallèlement, à Sayansoutou, dans le département de Saraya, 35 autres personnes ont été appréhendées, incluant des femmes et des enfants qui ont été relâchés. La Dirpa indique également que divers équipements ont été saisis et confiés à la Gendarmerie, comprenant 13 motopompes, 2 groupes électrogènes, 28 motos, 38 concasseurs d’or, 64 pelles et 5 panneaux solaires. L’opération Sentinelle-Est, lancée le 10 février 2024, a permis aux unités de la Zone militaire n°4 de renforcer leur lutte contre l’exploitation illégale de l’or dans la région de Kédougou. Cette initiative vise à éliminer les activités d’orpaillage clandestin et à rétablir l’ordre dans cette zone gravement affectée par cette exploitation anarchique.