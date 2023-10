Kédougou / Exploitation des ressources minières : Noga Mine soutient la jeunesse

Notre dossier du jour nous emmène à Kédougou, pour découvrir Noga Mine, une entreprise spécialisée dans l'exploitation de l'or et des ressources minières. Ce samedi, la société a organisé une journée d'excellence à Tomboron Koto, une localité de la région. L'événement a été marqué par la présence des autorités régionales, qui ont salué l'implantation de cette entreprise, source d'espoir pour les jeunes aspirant à travailler dans le secteur des ressources minières à Kédougou. À travers son entreprise, Sultan Diop a offert des emplois à de nombreux jeunes de la région. Près de 106 emplois directs ont été créés, accompagnés de 70 formations destinées aux jeunes et aux groupements de femmes de Kédougou. Suivez le reportage d'Ibrahima Khalil Dième, pour en savoir plus.