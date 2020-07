Kedougou: Programme d'appui sectoriel Covid-19, les acteurs de la microfinance et de l'économie sociale reçoivent plus de 232 millions F.CFA Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020 à 15:03 | | 0 commentaire(s)| De la première phase de la tournée nationale dans le cadre du programme d'appui sectoriel Covid-19, la région de Kedougou a accueilli la dernière étape. Venue apporter une aide financière aux acteurs de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop a octroyé une enveloppe globale de 232 400 000 F.CFA à la région pour relancer les activités.

Des régions impactées par la pandémie de la Covid-19, celle de Kédougou demeure parmis les plus touchées. En effet, dans cette région frontalière à la Guinée Bissau, la Guinée Conakry et Le Mali, la principale activité génératrice de revenu étant l'agriculture à travers le maraîchage , les mesures restrictives imposées par la pandémie a considérablement impactées les acteurs. Ainsi, Le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop a octroyé à la région un montant global de 198 000 000 FCFA dans le cadre de la mise en œuvre en œuvre de la ligne micro finance de la PLASEPRI 2 , à travers la MEC DYNAMICS de Kédougou, pour le refinancement des porteurs de projets de la région.



Il convient de souligner que cette enveloppe a connu une hausse de près de 100 Millions de F CFA , par rapport à l'enveloppe initiale de 100 millions, allouée à la région de Kédougou, en raison notamment de l’accroissement de la demande de crédit. À cela s'ajoute une subvention de 32.400 000 F.CFA alloués aux acteurs de l'économie sociale et solidaire issus des 800 millions dégagés dans le cadre du programme d'appui sectoriel Covid-19.



En marge de la tournée , Le Ministre s'est aussi rendu dans le très historique village de Fadiga, connu pour son caractère d'un village de reclassement social aux personnes ayant été touchées par la maladie de la lèpre durant l'époque coloniale, pour rencontrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire dudit village.



En Présence du gouverneur de la région et du Ministre Secrétaire d'État en charge des droits humains et de la bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, Le Ministre Zahra Iyane a salué les nouvelles mesures prises par Le Président Macky Sall, notamment la levée de l'état d'urgence et du couvre feu pour permettre à la population de relancer les activités économiques. Elle a cependant, invité les propositions à plus de vigilance en se protégeant et de respecter les mesures barrières.

