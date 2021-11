Kédougou, après le calme précaire de la journée: Un garçon brûlé par une grenade, Guirassy attend le recours

C’est une aberration et on s’attend d’ailleurs à pire parce que depuis quelques jours, les choses avaient pris des proportions inquiétantes. On laisse faire des Forces de l’ordre qui s’attaquent à des gens aussi tranquillement et lancent des lacrymogènes dans leurs maisons. Au-delà de Kédougou, c’est le pays qui est en danger et il faut que les Sénégalais se mobilisent et résistent

Nous avons espoir en notre recours qui sera disponible jeudi et vous entendrez que nous sommes candidat à la mairie

Nous avons tenu compte des médiations de nos sages qui nous ont demandé d’aller dans le sens de la paix, d’une accalmie, et nous sommes parfaitement d’accord avec cela. Ce sont des pères et des doyens à nous et nous ne pouvons pas leur refuser une telle demande. Nous avons demandé donc à tout le monde de garder la sérénité et le calme. Parc contre, nous avons demandé à ces sages d’exiger du préfet qu’il respecte la loi

quitter Kédougou