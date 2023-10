Kédougou: l'El Dorado est bien possible selon le DG de NOGA MINE. Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2023 à 17:58 | | 0 commentaire(s)|

Lors d'un récent voyage dans la région de Kédougou, nous avons eu l'occasion de rencontrer M. Sultan Diop, le Directeur Général de la société Noga MINE, un acteur majeur de l'exploitation des ressources minières. Au cours de notre entretien exclusif avec Leral TV et Leral.net, M. Diop a partagé ses réflexions sur l'état de l'exploitation minière à Kédougou. Selon lui, le secteur minier se porte bien, mais la question cruciale est de savoir comment offrir des opportunités d'emploi aux jeunes de la région.



C'est dans cette optique que Sultan Diop, suite à l'implantation de la société Noga MINE dont il est le Directeur Général, s'investit activement dans la formation des jeunes et la création d'emplois, tant directs qu'indirects, dans la région. Il est convaincu que l'eldorado de Kédougou est à portée de main, pourvu que l'on investisse dans la jeunesse pour résoudre le problème de l'immigration irrégulière. A ce jour, M. Diop a formé plus d'une centaine de jeunes et de groupements de femmes, et a contribué à l'électrification d'un village de la région avec l'installation de 40 lampadaires, tout en offrant des financements aux couches sociales locales en guise de dons d'appui. Tout cela est rendu possible grâce à l'exploitation des ressources minières par la société Noga MINE.



Aujourd'hui, il lance un appel passionné à la jeunesse pour redoubler d'efforts, abandonner les périlleux voyages en mer, et choisir de rester à Kédougou, où ils ont la possibilité de réussir et de prospérer.

