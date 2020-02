Kédougou: la Douane saisit 1, 444 Kg d’or brut d’une valeur de plus de 33 millions de FCfa La Brigade mobile des Douanes de Kédougou, a saisi dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 févier 2020, vers 2 heures du matin, 1, 444 Kg (Kilogramme) d’or brut d’une valeur de plus de 33 millions 200 mille francs CFA, sur un bus immatriculé au Mali, en partance pour Bamako. Un Malien, un Sénégalais et un Burkinabé, ont été arrêtés, selon un communiqué de la Douane. Jeudi, 06 février dernier, vers 1h du matin, la Douane avait aussi saisi 135 kg de cyanure, un produit hautement toxique, utilisé dans les sites d’orpaillage. Le cyanure était conditionné dans des sacs entreposés au fond d’un camion frigorifique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 08:11 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos