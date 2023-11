Kédougou rurale sort des ténèbres, selon Macky Sall

Plusieurs villages de Kédougou sont sortis des ténèbres. En tournée économique à Kédougou ce lundi et mardi, le président Macky Sall a fait le constat sur le terrain. Dans la région de Kédougou, les travaux d’électrification de 20 villages, dont 7 par centrale solaire et 13 par réseau MT/BT ont été finalisés, favorisant l’accès à l’électricité de plus de 9.287 personnes. De plus, les travaux dans 32 villages sont en cours de finalisation sur une prévision de 62 villages, rapporte LeTémoin.



Dans le même esprit, a constaté le chef de l’Etat, le PUDC a finalisé la dorsale « Kédougou-Mako-Nieméniké sur 38 km de ligne 30Kv qui polarise 12 villages facilitant un accès à l’électricité à 15.839 personnes. 32 villages pour 23.843 personnes seront aussi sortis des ténèbres avec le projet de la dorsale électrique « Bandafassi-Salémata » sur 69 km de ligne 30 Kv. « Grâce à cette politique hardie, nous avons construit 1552 km « d’autoroute électrique » pour un investissement de plus de 400 milliards de frs consacrant ainsi le désenclavement électrique total de la zone Sud et Sud-Est du pays avec des postes injecteurs dans chaque capitale régionale » s’est enorgueilli le Président Macky Sall qui visitait hier ces projets électriques à Kédougou.



Le chef de l’Etat a demandé au ministère de l’Energie d’accélérer le nouveau Programme d’électrification rurale (PUELEC) dans sa 1ère phase pour améliorer l’accès à l’électricité dans la région de Kédougou pour 86 localités concernées.