Kelle : Deux enseignants attaqués par des individus armés ! Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 20:10

Yacine DIEYE Deux personnes ont été gravement touchées à Kelle dans le département de Tivaouane. Elles ont été attaquées par des individus lourdement armés hier nuit. « Nous venons d'apprendre avec beaucoup de regrets l'agression de deux de nos collègues, Mr Thiam et Mr Babou, en service à l'école de Kelle, IEF de Tivaouane par des individus, occasionnant des blessures graves », a fait savoir le syndicat des enseignants libres du Sénégal/authentique (SELSE). Pour rappel, la localité de Kelle polarise 42 villages et compte près de 10.000 habitants.



Source : Source : https://www.lasnews.info/kelle-deux-enseignants-at...

