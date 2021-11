Kellel: Le stress de la grossesse, la malnutrition, une réalité concrète

Quand on parle de la famine en Afrique, il suffit juste de se déplacer dans cette zone géographique du Sénégal pour se rendre compte que c'est une réalité. Kellel est le reflet parfait de la famine qui fait partie des segments de l'extrême pauvreté qui gangrène cette localité. Les femmes redoutent une autre étape de leur vie, la grossesse, source de stress, d'inquiétudes. "D'abord, on ne mange pas à notre fin, les moyens ne suivent pas pour des visites post natales et des routes mauvaises. Ensuite, nos enfants sont exposés à la malnutrition. Ceci est une réalité chez nous", a expliqué le relais communautaire aux envoyés spéciaux de Leral.