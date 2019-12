Kémi Seba en comparution immédiate devant le Procureur à Ouagadougou

Le dossier de Kémi Séba bouge enfin au Burkina Faso. En garde à vue prolongée depuis son arrestation le samedi 21 décembre dernier à Ouagadougou, le militant anticolonialiste franco-béninois sera jugé incessamment par la justice du Burkina Faso. Selon les informations obtenues par SeneNews, le Procureur a demandé la comparution immédiate de Kémi Séba. Ainsi, l’activiste est actuellement au tribunal de Ouagadougou et sera jugé ce jeudi, d’un moment à l’autre.



«Nous avons appris par l’intermédiaire de son avocat que Kémi Seba a rencontré le Procureur et que ce dernier a demandé une comparution immédiate. Il est donc au Tribunal et il s’apprête a être jugé par la justice burkinabé», nous confie une source proche du dossier.